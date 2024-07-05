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La Gazzetta dello Sport назвала новую команду Карлоса Сайнса после ухода из «Феррари»

La Gazzetta dello Sport назвала новую команду Карлоса Сайнса после ухода из «Феррари»
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Испанский гонщик Карлос Сайнс в следующем сезоне Формулы-1 присоединится к «Альпин». Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, пилот дал согласие на переход во французскую команду.

Отмечается, что вопрос финансов не был для Сайнса принципиальным при принятии решения, а решающую роль присоединиться к «Альпин» сыграл Флавио Бриаторе, который был недавно назначен на пост исполнительного советника команды. Кроме того, сообщается, что тот факт, что с 2026 года французский гоночный коллектив будет выступать на двигателях «Мерседеса», также повлиял на решение испанца.

Напомним, Сайнс покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

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