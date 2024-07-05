Ландо Норрис призвал изменить одно из правил после своего штрафа на Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о штрафе, который он получил на Гран-при Австрии за неоднократное нарушение границ трассы.

«Я получил пятисекундный штраф за попытку обогнать, но всё пошло не так. Я даже не знал, что у меня был этот штраф. Я попытался совершить обгон, заблокировал колёса и вылетел за пределы трассы. Мне просто пришлось объезжать поребрик. Но я тут же вернул позицию Максу, так что, наверное, потерял на этом полторы секунды. Это достаточно серьёзное наказание.

Если кто-то хочет, чтобы я больше никогда не пытался обгонять, а гонки проходили скучно, то пусть эти правила сохраняются. Но разница между выходом за пределы трассы и получением преимущества всё-таки есть. Меня наказали, когда я потерял ещё больше времени, и это просто не имеет смысла. Надеюсь, они примут какие-то меры, чтобы исправить ситуация, потому что это довольно глупо», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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