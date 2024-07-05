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Берман ответил на вопрос о возможности заменить Хэмилтона в «Феррари»

Берман ответил на вопрос о возможности заменить Хэмилтона в «Феррари»
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19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, поделился мнением о возможности стать боевым гонщиком «Феррари» в будущем.

«Всё, что я могу делать, – это показывать себя с лучшей стороны. Такова моя цель. Остальное не в моей власти. В данный момент я сосредоточен на своём будущем в «Хаасе», и на самом деле мне очень не терпится приступить к работе. Смогу ли заменить Льюиса Хэмилтона, когда он завершит карьеру? Трудно не думать об этом, но я всё-таки стараюсь этого не делать. Между мной и «Феррари» пока не было ничего конкретного. Мы ещё должны обсудить это, чтобы я понимал, что именно им нужно», — приводит слова Бермана RaceFans.

Берман является пилотом молодёжной программы «Феррари».

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