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Вольф высказался о возможном переходе Сайнса в «Мерседес»

Вольф высказался о возможном переходе Сайнса в «Мерседес»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о возможности заключения контракта с испанским гонщиком Карлосом Сайнсом, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1. «Мерседес», в свою очередь, покинет Льюис Хэмилтон. В 2025 году британец отправится в «Скудерию».

«Конечно, вариант с Карлосом имеет преимущества, особенно если принять во внимание, что в следующем году нас ждёт очень напряжённый чемпионат. Это действительно конкурентоспособный гонщик, который, в случае если наша машина будет хороша, может помочь команде побороться за Кубок конструкторов. С Карлосом у нас были бы все шансы. Безусловно, есть много аргументов в пользу него», — приводит слова Вольфа Mundo Deportivo.

Самая короткая карьера в Формуле-1:

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