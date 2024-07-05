Первую тренировку ГП Великобритании прервали красными флагами после вылета Цуноды в гравий

В настоящий момент в Сильверстоуне проходит первая свободная практика Гран-при Великобритании. Заезд начался в 14:30 по московскому времени, но был остановлен практически в самом начале красными флагами после выезда гонщика «РБ» Юки Цуноды в гравий.

Японец потерял машину при прохождении седьмого поворота, допустив разворот. На данный момент происходит эвакуация болида пилота.

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, следить за которой можно, перейдя по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1.

Также сегодня, 5 июля, состоится вторая тренировка. Её начало запланировано на 18:00 мск.

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