Вольф раскрыл, что сказал Сайнсу, когда обсуждал с ним возможный переход в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вновь заявил, что не намерен торопиться с принятием решения по поводу сменщика Льюиса Хэмилтона в команде, а также поделился подробностями недавнего разговора с испанцем Карлосом Сайнсом, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона Формулы-1.

«Я не хочу торопиться с принятием решения и намерен как можно дольше оставлять все варианты открытыми. Когда я разговаривал с Карлосом, то сказал ему: «Не уверен, что ты сможешь ждать так долго, как я бы хотел, чтобы ты ждал», — приводит слова Вольфа издание Mundo Deportivo.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 135 очков.

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