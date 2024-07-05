Люк Браунинг выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Никита Бедрин — 24-й

Британский гонщик Люк Браунинг одержал победу в квалификации Формулы-3 в Великобритании. Вторым был американец Макс Эстерсон. Тройку сильнейших замкнул француз Сами Мегуэтуниф.
Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 24-е время.
Формула-3. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Люк Браунинг – 1.44,992.
2. Макс Эстерсон +0,045
3. Сами Мегуэтуниф +0,092
4. Леонардо Форнароли +0,273
5. Лоренс ван Хупен +0,294
6. Чарли Вурц +0,320
7. Кристиан Мэнселл +0,382
8. Никола Цолов +0,402
9. Каллум Вуазен +0,405
10. Матиас Сагасета +0,413
...24. Никита Бедрин +1,503.
Напомним, победителем предудыщего этапа, Гран-при Австрии, стал Браунинг. Бедрин сошёл с дистанции после того, как его выбил испанец Мари Бойя.