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Люк Браунинг выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Никита Бедрин — 24-й

Люк Браунинг выиграл квалификацию Формулы-3 в Великобритании, Никита Бедрин — 24-й
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Британский гонщик Люк Браунинг одержал победу в квалификации Формулы-3 в Великобритании. Вторым был американец Макс Эстерсон. Тройку сильнейших замкнул француз Сами Мегуэтуниф.

Российский гонщик Никита Бедрин, выступающий под флагом Италии, показал 24-е время.

Формула-3. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Люк Браунинг – 1.44,992.
2. Макс Эстерсон +0,045
3. Сами Мегуэтуниф +0,092
4. Леонардо Форнароли +0,273
5. Лоренс ван Хупен +0,294
6. Чарли Вурц +0,320
7. Кристиан Мэнселл +0,382
8. Никола Цолов +0,402
9. Каллум Вуазен +0,405
10. Матиас Сагасета +0,413
...24. Никита Бедрин +1,503.

Напомним, победителем предудыщего этапа, Гран-при Австрии, стал Браунинг. Бедрин сошёл с дистанции после того, как его выбил испанец Мари Бойя.

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