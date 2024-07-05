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«Хаас» обязали вернуть «Уралкалию» болид

«Хаас» обязали вернуть «Уралкалию» болид
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Американская команда Формулы-1 «Хаас», помимо компенсации за расторжение контракта, должна вернуть российской компании «Уралкалий» гоночный болид сезона 2021 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралкалия». Ранее Швейцарский арбитражный трибунал позволил «Хаасу» оставить себе часть спонсорского взноса, полученного по условиям соглашения до момента расторжения 4 марта 2022 года, при этом потребовал у команды вернуть оставшуюся сумму.

«Уралкалий» надеется, что «Хаас» выполнит решение трибунала и вернёт гоночный автомобиль в установленные сроки, а также выплатит причитающуюся задолженность как можно скорее», – говорится в заявлении российской компании.

Сообщается, что «Уралкалий» уже направил гоночному коллективу из США письмо с информацией, куда можно доставить болид. Сроком доставки суд определил 13 июля.

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