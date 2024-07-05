Брандл считает, что Норрис психологически проиграл Ферстаппену

Известный британский обозреватель Мартин Брандл отреагировал на слова гонщика «Макларена» Ландо Норриса, что последний был эмоционален после аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, поэтому наговорил лишнего. Также Норрис сказал, что не ждёт извинений от Ферстаппена.

«Если честно, я удивлён, что Ландо ослабил хватку. Ему не следовало так сразу отпускать ситуацию с Ферстаппеном. Макс — выдающийся боец. Думаю, в психологическом плане это ещё одна заслуга Макса в этом конкретном противостоянии.

Я из эпохи, когда Мэнселл боролся с Пике, Прост — с Сенной и даже совсем недавно Льюис — с Максом. Я не знаю, как вы можете быть лучшими друзьями уже в понедельник утром», — приводит слова Брандла F1oversteer.

Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Макса Ферстаппена и Ландо Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.