Хаджар выиграл квалификацию Ф-2 в Сильверстоуне, Берман — 5-й, Антонелли —10-й

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Французский гонщик Исак Хаджар одержал победу в квалификации Формулы-2 в Великобритании. Вторым стал Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул Деннис Хаугер.

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал пятым. Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, показал 10-й результат.

Формула-2. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Исак Хаджар («Кампос») – 1.39,368.

2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,251.

3. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,320.

4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,343.

5. Оливер Берман («Према») +0,358.

6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,433.

7. Джек Кроуфорд («DAMS») +0,458.

8. Куш Майни («Инвикта») +0,488.

9. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,633.

10. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,801.