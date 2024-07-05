ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар выиграл квалификацию Ф-2 в Сильверстоуне, Берман — 5-й, Антонелли —10-й

Хаджар выиграл квалификацию Ф-2 в Сильверстоуне, Берман — 5-й, Антонелли —10-й
Аудио-версия:
Комментарии

Французский гонщик Исак Хаджар одержал победу в квалификации Формулы-2 в Великобритании. Вторым стал Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул Деннис Хаугер.

Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал пятым. Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, показал 10-й результат.

Формула-2. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Исак Хаджар («Кампос») – 1.39,368.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,251.
3. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,320.
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,343.
5. Оливер Берман («Према») +0,358.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,433.
7. Джек Кроуфорд («DAMS») +0,458.
8. Куш Майни («Инвикта») +0,488.
9. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,633.
10. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,801.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android