Хаджар выиграл квалификацию Ф-2 в Сильверстоуне, Берман — 5-й, Антонелли —10-й

Французский гонщик Исак Хаджар одержал победу в квалификации Формулы-2 в Великобритании. Вторым стал Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул Деннис Хаугер.
Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, стал пятым. Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, показал 10-й результат.
Формула-2. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Исак Хаджар («Кампос») – 1.39,368.
2. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +0,251.
3. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,320.
4. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +0,343.
5. Оливер Берман («Према») +0,358.
6. Габриэл Бортолето («Инвикта») +0,433.
7. Джек Кроуфорд («DAMS») +0,458.
8. Куш Майни («Инвикта») +0,488.
9. Зейн Мэлоуни («Роден») +0,633.
10. Андреа Кими Антонелли («Према») +0,801.