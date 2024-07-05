AMuS: Риккардо может заменить Переса в 2025 году

Если пилот «РБ» Даниэль Риккардо сможет продемонстрировать такие же сильные выступления на последних этапах в Сильверстоуне, Будапеште и Спа, а гонщик «Ред Булл» Серхио Перес не улучшит свои результаты, то Риккардо сможет заменить Переса в основной команде быков в 2025 году. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

«К летнему перерыву станет известно больше», — приводит слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко AMuS.

Таким образом, Серхио Перес станет доступным вариантом для таких команд, как «Уильямс» или «Ауди», которые всё ещё ищут пилотов. Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс не надеется на второе место в «Ред Булл» из-за прошлых проблем внутри команды «Торо Россо», связанных с дуэтом Ферстаппена и Сайнса.

Ранее Хельмут Марко намекнул, что резервист основной команды австралиец Лиам Лоусон может занять место Риккардо в «РБ» в следующем сезоне.