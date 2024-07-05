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Норрис — лучший во второй свободной практике ГП Великобритании, Пиастри — 2-й, Перес — 3-й

В Сильверстоуне завершилась вторая свободная практика Гран-при Великобритании. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Макларена» Ландо Норрис. Вторым был напарник Норриса Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Макс Ферстаппен проехал свой быстрый круг на «софте» раньше всех конкурентов, но в итоге показал седьмой результат.

Гран-при Великобритании. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:26,549.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,331.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,434.

4. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,441.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,601.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,653.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,684.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +0,700.

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,725.

10. Джордж Расселл («Мерседес») +0,745.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,823.

12. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,832.

13. Александер Албон («Уильямс») +1,096.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,183.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,194.

16. Юки Цунода («РБ») +1,196.

17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,260.

18. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,264.

19. Даниэль Риккардо («РБ») +1,367.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,573.