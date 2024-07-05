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Камазовец Каримов прокомментировал победу на первом этапе «Шёлкового пути»

Камазовец Каримов прокомментировал победу на первом этапе «Шёлкового пути»
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Богдан Каримов прокомментировал быстрейший результат на коротком первом спецучастке ралли-марафона «Шёлковый путь».

«В основном были лесные дороги, было много сложных мест: узко и очень скользко. Местами сильная грязь, машину сильно забрызгало, и приходилось очень активно работать дворниками. Ехали в хорошем темпе, увидели перед собой Андрея Каргинова, он нас пропустил. У нас всё получилось, мы довольны», — приводит слова Каримова пресс-служба команды.

«Полноценный короткий, но очень бугристый участок для прогрева. Для подвески этап получился испытанием, и начало было очень скользкое. Видно, что стартовавшие перед нами участники раскатали дорогу, местами немного луж. Из-за сильной бугристости средняя скорость не такая большая. Нужно было ехать предельно внимательно: на параллельных развилках легко можно было не туда уйти. И в одном таком месте повернули не в том направлении, к счастью, дорога вернулась и мы встали на курс. Потеряли несколько секунд, но старались двигаться ровно», — добавил со своей стороны Дмитрий Сотников, показавший второе время с отставанием в 44 секунды.

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