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Зак Браун считает, что «Ред Булл» поощряет Ферстаппена за несоблюдение правил

Зак Браун считает, что «Ред Булл» поощряет Ферстаппена за несоблюдение правил
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что руководство «Ред Булл» поощряет действия гонщика Макса Ферстаппена на трассе. Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Ландо Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.

«Я думаю, размышляя об этом уикэнде, и, по-моему, ФИА с этим согласна, что нам нужно больше инвестировать в работу наших стюардов, чтобы добиться большей последовательности в обеспечении соблюдения правил. Иметь стюардов на неполный день — сложная работа. Это довольно сложно, и делать это на неполной ставке для уровня Формулы-1, я думаю, что трудно. Макс и Ландо просто боролись, как и ожидалось. Пока кто-то не скажет Максу: «Это против правил», он не узнает ничего другого. Так что я думаю, что у стюардов были упущены возможности сделать замечание.

Я также разочарован такой командой, как «Ред Булл», руководство которой почти поощряет это. Поскольку вы слышете по радио, что было сказано, мы все несём ответственность на пит-уолле, мы рассказываем нашим гонщикам, что можно и чего нельзя делать в гонке», — приводит слова Брауна Race Fans.

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