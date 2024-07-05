Зак Браун считает, что «Ред Булл» поощряет Ферстаппена за несоблюдение правил

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что руководство «Ред Булл» поощряет действия гонщика Макса Ферстаппена на трассе. Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Ландо Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.

«Я думаю, размышляя об этом уикэнде, и, по-моему, ФИА с этим согласна, что нам нужно больше инвестировать в работу наших стюардов, чтобы добиться большей последовательности в обеспечении соблюдения правил. Иметь стюардов на неполный день — сложная работа. Это довольно сложно, и делать это на неполной ставке для уровня Формулы-1, я думаю, что трудно. Макс и Ландо просто боролись, как и ожидалось. Пока кто-то не скажет Максу: «Это против правил», он не узнает ничего другого. Так что я думаю, что у стюардов были упущены возможности сделать замечание.

Я также разочарован такой командой, как «Ред Булл», руководство которой почти поощряет это. Поскольку вы слышете по радио, что было сказано, мы все несём ответственность на пит-уолле, мы рассказываем нашим гонщикам, что можно и чего нельзя делать в гонке», — приводит слова Брауна Race Fans.