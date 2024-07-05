Вольф заявил, что у Антонелли, Ферстаппена и Сайнса равные шансы на место в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал гонщиков, которые имеют одинаковые шансы на то, чтобы стать основными пилотами команды в следующем сезоне.

«Антонелли, Сайнс и Ферстаппен имеют по 33,3% шансов быть с нами в следующем году. Это ситуация, за которой мы наблюдаем. Мы должны принять лучшее решение для команды, а также для Кими, который ещё молод. Ждём дополнительной информации», — приводит слова Вольфа Sky Sport Italia.

Ранее руководитель «Мерседеса» вновь заявил, что не намерен торопиться с принятием решения по поводу сменщика Льюиса Хэмилтона в команде, который перейдёт в «Феррари» в 2025 году. А также признал, что команда рассматривала кандидатуру пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо для перехода в немецкий гоночный коллектив.