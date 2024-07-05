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Ваулз раскрыл, когда станет известен состав гонщиков «Уильямса»

Ваулз раскрыл, когда станет известен состав гонщиков «Уильямса»
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, когда станет известен состав пилотов на следующий сезон. Ранее сообщалось, что команда рассматривает кандидатуры нынешнего гонщика «Кик-Заубер» Валттери Боттаса и пилота «Альпин» Эстебана Окона из-за нерешительности Карлоса Сайнса. Гонщик «Уильямса» Алекс Албон уже подписал новый многолетний контракт с командой.

«Мы сказали Логану, что это меритократия. Ты должен убедиться, что ты постоянно зарабатываешь своё место в спорте. Это было одно и то же послание на протяжении 18 месяцев. Мы открыты для всего. Я уже говорил и утверждал сегодня, что наш автомобиль — это ответственность моя и команды — недостаточно быстр. Так что сегодня мы страдаем не от проблем с гонщиками. Нас просто обогнали в плане развития, и мы должны ускорить этот процесс. Мне нравится осознавать, что у нас есть сильная программа для молодых гонщиков. Мы инвестировали в Логана и продолжим инвестировать в нашу программу для молодых пилотов, вот и всё.

Сайнс — гонщик мирового класса. Так что решение не будет неизбежным. Но не сегодня нам нужно его принимать. Для меня временные рамки менее важны. Что важнее — построение долгосрочных отношений друг с другом, то есть мы и гонщик должны видеть путь, по которому мы идём, и хотеть, чтобы он стал частью их жизни.

Я почти уверен, что вы увидите, как всё это прояснится до сентября. Это нормальное время. Если посмотреть на обычную рутину, то мы как раз сейчас возвращаемся к обычному графику, когда август уходит на подписание контрактов. Но я почти уверен, что к тому времени вы увидите, что всё уже закрепится», — приводит слова Ваулза RaceFans.

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