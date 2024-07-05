Макс Ферстаппен поделился, что «Ред Булл» нужно улучшить по ходу ГП Великобритании

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что команде нужно поработать над улучшением работы болида на мягких шинах во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

«На «софте» всё прошло не так хорошо. Во второй свободной практике шины «медиум» выглядели немного лучше. Так что нам ещё есть над чем поработать. Мы также попробовали кое-что с автомобилем. Нам нужно проанализировать, что мы можем сделать лучше завтра. Это покажет нам, в каком направлении двигаться. Вероятно, будет дождь, поэтому нам нужно это учитывать.

Я ожидаю, что гонка будет очень напряжённой. У нас была очень хорошая квалификация в Австрии и в целом позитивный уикенд, если не считать результата гонки. Но я всё равно думаю, что «Макларен» здесь, как и в прошлом году, были очень быстрыми», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен проехал свой быстрый круг на «софте» раньше всех конкурентов, но в итоге показал седьмой результат.