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Макс Ферстаппен поделился, что «Ред Булл» нужно улучшить по ходу ГП Великобритании

Макс Ферстаппен поделился, что «Ред Булл» нужно улучшить по ходу ГП Великобритании
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что команде нужно поработать над улучшением работы болида на мягких шинах во время Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

«На «софте» всё прошло не так хорошо. Во второй свободной практике шины «медиум» выглядели немного лучше. Так что нам ещё есть над чем поработать. Мы также попробовали кое-что с автомобилем. Нам нужно проанализировать, что мы можем сделать лучше завтра. Это покажет нам, в каком направлении двигаться. Вероятно, будет дождь, поэтому нам нужно это учитывать.

Я ожидаю, что гонка будет очень напряжённой. У нас была очень хорошая квалификация в Австрии и в целом позитивный уикенд, если не считать результата гонки. Но я всё равно думаю, что «Макларен» здесь, как и в прошлом году, были очень быстрыми», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Великобритании Макс Ферстаппен проехал свой быстрый круг на «софте» раньше всех конкурентов, но в итоге показал седьмой результат.

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