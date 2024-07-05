В «Уильямсе» не исключают возможности смены состава гонщиков до конца сезона

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз во время пресс-конференции ответил, что команда открыта к различным вариантам состава пилотов, и не подтвердил, что гонщик Логан Сарджент останется в британском коллективе.

«Мы сказали Логану, что это меритократия. Ты должен убедиться, что ты постоянно зарабатываешь своё место в спорте. Это было одно и то же послание на протяжении 18 месяцев. Мы открыты для разных вариантов.

Я уже говорил, что наш автомобиль — это ответственность моя и команды — недостаточно быстр. Так что сегодня мы страдаем не от проблем с гонщиками. Нас просто обогнали в плане развития, и мы должны ускорить этот процесс. Мне нравится осознавать, что у нас есть сильная программа для молодых гонщиков. Мы инвестировали в Логана и продолжим инвестировать в нашу программу для молодых пилотов, вот и всё», — приводит слова Ваулза RaceFans.

Напомним, гонщик «Уильямса» Алекс Албон уже подписал новый многолетний контракт с командой.