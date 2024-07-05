Ваулз раскрыл, когда станет известен состав гонщиков «Уильямса»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, когда станет известен состав пилотов на следующий сезон. Ранее сообщалось, что команда рассматривает кандидатуры нынешнего гонщика «Кик-Заубера» Валттери Боттаса и пилота «Альпин» Эстебана Окона из-за нерешительности Карлоса Сайнса.

«Сайнс — гонщик мирового класса. Так что решение не будет неизбежным. Но не сегодня нам нужно его принимать. Для меня временные рамки менее важны. Что важнее — построение долгосрочных отношений друг с другом, то есть мы и гонщик должны видеть путь, по которому мы идём, и хотеть, чтобы он стал частью их жизни.

Я почти уверен, что вы увидите, как всё это прояснится до сентября. Это нормальное время. Если посмотреть на обычную рутину, то мы как раз сейчас возвращаемся к обычному графику, когда август уходит на подписание контрактов. Но я почти уверен, что к тому времени вы увидите, что всё уже закрепится», — приводит слова Ваулза RaceFans.