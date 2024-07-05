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Ландо Норрис — после свободных тренировок: думаю, мы примерно на равных с «Мерседесом»

Ландо Норрис — после свободных тренировок: думаю, мы примерно на равных с «Мерседесом»
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что британский гоночный коллектив на Гран-при Великобритании находится на одном уровне с «Мерседесом». Напомним, в первых двух свободных практиках Норрис продемонстрировал лучшие результаты.

«Хорошее начало уикенда. Сегодня утром было не так уж и комфортно. Мы внесли изменения, и я получил гораздо более приятное рабочее окно, что здесь важно. Мы добились хорошего прогресса. Я думаю, мы примерно на равных с «Мерседесом», они кажутся такими же быстрыми, как и мы. Они просто «не включили» двигатель и не сделали так много в финальном заезде. Мы находимся в хорошей позиции, но нам предстоит ещё многое сделать.

В домашней гонке предпочтительнее, когда сухая погода. Мы находимся в хорошей позиции, и я не хочу слишком далеко от этого уходить. Но это Сильверстоун. Это Англия. Я готов ко всему, но предпочёл бы остаться сухим», — приводит слова Норриса Crash.net.

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