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Хельмут Марко рассказал, в чём «Ред Булл» отстаёт от Ландо Норриса на ГП Великобритании

Хельмут Марко рассказал, в чём «Ред Булл» отстаёт от Ландо Норриса на ГП Великобритании
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, в чём команда отстаёт от гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Напомним, в первых двух свободных практиках Норрис продемонстрировал лучшие результаты.

«Мы теряем слишком много в медленных поворотах, особенно в первом секторе, мы теряем почти три десятых секунды. Мы выглядели хуже во время первой свободной практики, да и на длинных дистанциях были не так уж хороши. Мы по-прежнему хороши, но не на уровне Норриса.

Так что нам ещё многое предстоит здесь исправить. С другой стороны, прогноз погоды на субботу и воскресенье не очень хороший, поэтому всё зависит от того, на какой компромисс вы решитесь. Решение, которое мы приняли между тренировочными практиками, определённо было неправильным, потому что мы просто откатились назад. Даже в третьем секторе мы теряли время в медленных поворотах.

Остаётся посмотреть, сможем ли мы найти правильный баланс, чтобы сохранить наши показатели в быстрых поворотах, при этом не теряя много в медленных», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на ORF.

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