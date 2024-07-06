Хэмилтон — о результатах тренировок: не думаю, что время полностью отражает нашу скорость

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты двух свободных тренировок Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Гонщик продемонстрировал седьмой и шестой результаты.

«Сегодня болид ощущался в целом хорошо. Мы всё ещё немного отстаём от максимального темпа впереди, но сегодняшний день был обнадёживающим. Я не думаю, что время полностью отражает нашу скорость, но тем не менее мы знаем, что нам предстоит работа сегодня вечером. Поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы попытаться найти больше скорости, и, надеюсь, это поможет нам немного приблизиться к тем, кто впереди.

Всегда здорово быть здесь, в Сильверстоуне. Кажется, что количество зрителей растёт с каждым годом, было здорово видеть их поддержку. Надеюсь, мы сможем дать им повод для радости в оставшийся уикенд», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».