Шарль Леклер считает, что «Феррари» не претендует на победу на ГП Великобритании

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер ответил, сможет ли «Скудерия» побороться за лидирующие позиции в гонке Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

«Лично я не думаю, что это так. К сожалению, похоже, что «Ред Булл» и «Макларен» в этот уикенд значительно впереди, однако давайте подождём и посмотрим. Надеюсь, я ошибаюсь.

Это был сложный день, но мы многому научились. Теперь всё будет зависеть от анализа данных обеих машин и принятия наилучшего решения на завтра. Однако это был очень продуктивный день, к сожалению, не особенно быстрый, но очень продуктивный, так что сейчас мы находимся в процессе рассмотрения всего. Я пока не могу точно сказать, в каком направлении мы будем двигаться, но я уверен, что завтра будет принято лучшее для нас решение», — приводит слова Леклера Motorsport Week.