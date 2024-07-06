Джордж Расселл рассказал о проблемах во второй свободной практики ГП Великобритании

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление в двух свободных тренировках на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне и рассказал, что возникли проблемы.

«Первая свободная тренировка прошла уверенно, машина чувствовала себя отлично. Вторая свободная тренировка была более сложной, и нам нужно разобраться, почему так произошло. Было ветрено, и я не думаю, что мы установили шины в нужное рабочее окно, так что это может быть частичным объяснением. Условия, вероятно, изменятся в течение уикенда, возможно, будет дождь, поэтому нам придётся адаптироваться. Надеюсь, болельщики не слишком промокли сегодня днём, как всегда, было здорово видеть их поддержку на трибунах.

После сегодняшних тренировок я бы сказал, что конкурентная картина похожа на несколько последних гонок. «Макларен» и Макс Ферстаппен идут на шаг вперёд, а мы близки с «Феррари». Мы будем усердно работать ночью, чтобы попытаться сделать шаг вперёд и посмотреть, что это нам даст завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».