Баттон считает, что Норрис мог попробовать избежать столкновения с Ферстаппеном в Австрии

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2009 года Дженсон Баттон высказал мнение, что пилот «Макларена» Ландо Норрис мог сделать больше, чтобы избежать контакта с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Ферстаппена и Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.

«О Максе много говорят — о том, как он двигался в зоне торможения и следовало ли ему получить более суровое наказание, чем оно было. Может, это и спорно, но я не думаю, что нужно было жёстче наказывать. Я думаю, что, когда он тормозил, он немного сдвинулся влево. Иногда такое случается. Можно смотреть направо и при этом немного сместиться влево.

Я думаю, он сдвинулся влево, потому что там был Ландо, в этом и проблема, и именно поэтому он получил 10-секундный штраф. Ландо также мог сместиться влево, так как пределы трассы позволяли, и избежать контакта. Нечто очень похожее произошло в 2023 году — в прошлом году в Австрии точно такой же поворот, но это были Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен.

Это жёсткая борьба. Да, иногда что-то идёт не так, и мы потом долго обсуждаем это, но здорово, что мы об этом говорим, потому что Норрис и Ферстаппен будут бороться ещё долгие годы, я думаю. Это хорошо настраивает нас на Гран-при Великобритании, ведь именно эти двое будут бороться за победу в Сильверстоуне», — приводит слова Баттона Racingnews365.