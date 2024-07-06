Марк Маркес сломал палец и ушиб грудную клетку после падения на трассе «Заксенринг»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал палец и получил ушиб грудной клетки в результате падения в 11-м повороте трассы «Заксенринг» во время тренировки в пятницу. После осмотра медицинская бригада MotoGP разрешила Маркесу продолжить участие в гоночном уикенде Гран-при Германии.

«Мотоцикл ощущался хорошо, но очевидно, что дневная авария оказала большое влияние на этот первый день здесь, на трассе «Заксенринг». Я не переживаю из-за перелома пальца, но ушиб грудной клетки, безусловно, беспокоит меня больше всего, и он также помешал мне продолжить тренировку. Теперь пора отдохнуть, а завтра утром посмотрим, в каком физическом состоянии я буду», — приводит слова Маркеса The Race со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее сообщалось, что гонщик «Грезини» Марк Маркес в следующем сезоне присоединится к заводской команде «Дукати». Стороны подписали соглашение сроком на два сезона.