ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер предупредил Бермана о трудностях, с которыми молодой гонщик столкнётся в «Хаасе»

Штайнер предупредил Бермана о трудностях, с которыми молодой гонщик столкнётся в «Хаасе»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предупредил 19-летнего британского пилота Оливера Бермана, который присоединится к американскому гоночному коллективу в 2025 году, что ему предстоит выполнять трудные задачи в команде.

«Я думаю, он будет хорош. Я думаю, что последние два новичка, которые очень хороши, — это Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена». Команда очень хорошо поступила, выбрав их. Но никогда не знаешь, насколько хороши будут молодые гонщики, когда начнут. Олли уже принимал участие в нескольких первых свободных тренировках в прошлом году. Как человек он очень зрелый, очень хороший парень. Я думаю, он готов к Формуле-1.

Сможет ли он выполнить последние пять процентов? Опять же, мы выясним это, когда он будет в болиде. Он отлично выступил в своём дебюте за «Феррари», но одно дело быть в очень хорошем болиде и финишировать седьмым, а другое дело — быть в болиде среднего уровня и пытаться попасть в очки. Это более сложная борьба», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android