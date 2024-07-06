Штайнер предупредил Бермана о трудностях, с которыми молодой гонщик столкнётся в «Хаасе»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предупредил 19-летнего британского пилота Оливера Бермана, который присоединится к американскому гоночному коллективу в 2025 году, что ему предстоит выполнять трудные задачи в команде.

«Я думаю, он будет хорош. Я думаю, что последние два новичка, которые очень хороши, — это Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена». Команда очень хорошо поступила, выбрав их. Но никогда не знаешь, насколько хороши будут молодые гонщики, когда начнут. Олли уже принимал участие в нескольких первых свободных тренировках в прошлом году. Как человек он очень зрелый, очень хороший парень. Я думаю, он готов к Формуле-1.

Сможет ли он выполнить последние пять процентов? Опять же, мы выясним это, когда он будет в болиде. Он отлично выступил в своём дебюте за «Феррари», но одно дело быть в очень хорошем болиде и финишировать седьмым, а другое дело — быть в болиде среднего уровня и пытаться попасть в очки. Это более сложная борьба», — приводит слова Штайнера Racingnews365.