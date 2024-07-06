Тото Вольф высказался о поставках «Альпин» двигателей «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф во время пресс-конференции ответил, будет ли немецкий гоночный коллектив поставлять двигатели команде «Альпин» в сезоне-2026, которая может отказаться от собственной моторной программы.

«Я думаю, что это сложная ситуация, потому что нам нравится мысль о том, чтобы заменить «Астон Мартин» другой командой из-за того, что вы просто изучаете больше. Я думаю, что мы созданы как организация, у которой чем больше силовых агрегатов, тем лучше с точки зрения ускорения некоторых разработок или надёжности.

Я думаю, что это не вышло за рамки обмена мнениями или ознакомительных дискуссий. Думаю, «Альпин» примет решение, хотят ли они продолжать свою моторную программу Формулы-1 или нет. И только когда они примут это стратегическое решение, мы погрузимся в обсуждение соглашений. Но мы открыты, и это то, что мы им сказали», — сказал Вольф во время пресс-конференции.