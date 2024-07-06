Motorsport назвал срок, когда станут известны планы Эдриана Ньюи

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» является фаворитом в борьбе за переход главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Об этом сообщают источники Motorsport. Oфициального подтверждения планов Ньюи, скорее всего, не будет до сентября из-за действующего соглашения с «Ред Булл».

Источники утверждают, что, хотя переговоры с «Астон Мартин» находятся на продвинутой стадии, пока ничего не подписано, поскольку Эдриан Ньюи, вероятно, всё ещё обдумывает, что он хочет делать.

Напомним, Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Гоночный коллектив из Австрии объявил о его уходе 1 мая. Сообщалось, что «Астон Мартин» готов ждать ответ специалиста до конца нынешней недели.