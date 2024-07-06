«Он всегда рядом со мной, это не изменится». Ферстаппен вновь поддержал отца

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, будет ли его отец Йос Ферстаппен посещать гонки после ссоры с руководителем команды «быков» Кристианом Хорнером. Напомним, Ферстаппен-старший обвинил Хорнера в попытке саботажа его выступления на Параде легенд. Йос должен был управлять автомобилем RB8 2012 года, который помог Себастьяну Феттелю завоевать третий из четырёх подряд титулов.

«Определённо. Сейчас он, естественно, не приезжает на каждый Гран-при, потому что у него есть семья и он сам участвует в ралли. Мы семья. Он всегда рядом со мной, это никогда не изменится», — приводит слова Ферстаппена GPblog со ссылкой на Daily Mail.

Ранее Макс Ферстаппен выступил в защиту своего отца Йоса в его продолжающейся ссоре с руководителем команды «Ред Булл».