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Хорхе Мартин выиграл квалификацию ГП Германии MotoGP, Баньяя — 4-й

Хорхе Мартин выиграл квалификацию ГП Германии MotoGP, Баньяя — 4-й
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Завершилась квалификация 11-го этапа MotoGP Гран-при Германии, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Вторым был мотогонщик команды «Априлиа» Мигель Оливейра. Тройку сильнейших замкнул гонщик Рауль Фернандес.

MotoGP. Гран-при Германии. Квалификация:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 1.19,423.
2. Мигель Оливейра («Априлиа») +0,048.
3. Рауль Фернандес («Априлиа») +0,220.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0,326.
5. Алекс Маркес («Дукати») +0,368.
6. Франко Морбиделли («Дукати») +0,523.
7. Маверик Виньялес («Априлиа») +0,527.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0,534.
9. Энеа Бастьянини («Дукати») +0555.
10. Педро Акоста («КТМ») +0,925.

Сегодня в 16:00 мск начнётся спринтерская гонка MotoGP Гран-при Германии.

MotoGP 2024. Этап 11, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
Гран-при Германии. Квалификация 2
06 июля 2024, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
1:19.423
2
Мигель Оливейра
Aprilia
+0.048
3
Рауль Фернандес
Aprilia
+0.220
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