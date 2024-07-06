Пьер Гасли ответил, кого хотел бы видеть в качестве своего напарника в «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что хотел бы, чтобы его напарником во французском гоночном коллективе в следующем году стал Карлос Сайнс, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона.

«Пока я не обсуждал с Бруно и другими руководителями, то просто могу обладать своим собственным мнением. Я думаю, всё совершенно ясно: Карлос — самый опытный и ценный гонщик.

Я бы хотел, чтобы он был моим напарником в следующем году. Я думаю, он определённо многое привнесёт в команду, и мы будем отличным дуэтом. Но у нас также есть несколько очень хороших вариантов — у нас есть Джек, Мик, который выступал в Формуле-1, и просто другие отличные варианты», — приводит слова Гасли Motorsport Week.

Напомним, Пьер Гасли заключил новый долгосрочный договор с «Альпин». Имя его напарника взамен покидающего команду Эстебана Окона пока неизвестно.