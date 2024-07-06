ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл — лучший в третьей свободной практике в Сильверстоуне, Ферстаппен стал пятым

Расселл — лучший в третьей свободной практике в Сильверстоуне, Ферстаппен стал пятым
Аудио-версия:
Комментарии

В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика Гран-при Великобритании, которая проходила на мокрой трассе. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:

1. Джордж Расселл — 1.37,529.
2. Льюис Хэмилтон +0,035.
3. Ландо Норрис +0,185.
4. Карлос Сайнс +0,610.
5. Макс Ферстаппен +0,864.
6. Шарль Леклер +0,925.
7. Оскар Пиастри +1,125.
8. Фернандо Алонсо +1,411.
9. Серхио Перес +1,755.
10. Нико Хюлькенберг +1,811.
11. Александер Албон +2,074.
12. Лэнс Стролл +2,171.
13. Логан Сарджент +2,173.
14. Юки Цунода +2,291.
15. Валттери Боттас +2,713.
16. Эстебан Окон +2,901.
17. Кевин Магнуссен +3,010.
18. Даниэль Риккардо +3,294.
19. Гуаньюй Чжоу +4,256.
20. Пьер Гасли — нет времени.

Формула-1 2024. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 3
06 июля 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:37.529
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.035
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.185
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android