Расселл — лучший в третьей свободной практике в Сильверстоуне, Ферстаппен стал пятым

В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика Гран-при Великобритании, которая проходила на мокрой трассе. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:
1. Джордж Расселл — 1.37,529.
2. Льюис Хэмилтон +0,035.
3. Ландо Норрис +0,185.
4. Карлос Сайнс +0,610.
5. Макс Ферстаппен +0,864.
6. Шарль Леклер +0,925.
7. Оскар Пиастри +1,125.
8. Фернандо Алонсо +1,411.
9. Серхио Перес +1,755.
10. Нико Хюлькенберг +1,811.
11. Александер Албон +2,074.
12. Лэнс Стролл +2,171.
13. Логан Сарджент +2,173.
14. Юки Цунода +2,291.
15. Валттери Боттас +2,713.
16. Эстебан Окон +2,901.
17. Кевин Магнуссен +3,010.
18. Даниэль Риккардо +3,294.
19. Гуаньюй Чжоу +4,256.
20. Пьер Гасли — нет времени.
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