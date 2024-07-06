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Расселл — лучший в третьей свободной практике в Сильверстоуне, Ферстаппен стал пятым

В Сильверстоуне завершилась третья свободная практика Гран-при Великобритании, которая проходила на мокрой трассе. Лучший результат продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым был напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:

1. Джордж Расселл — 1.37,529.

2. Льюис Хэмилтон +0,035.

3. Ландо Норрис +0,185.

4. Карлос Сайнс +0,610.

5. Макс Ферстаппен +0,864.

6. Шарль Леклер +0,925.

7. Оскар Пиастри +1,125.

8. Фернандо Алонсо +1,411.

9. Серхио Перес +1,755.

10. Нико Хюлькенберг +1,811.

11. Александер Албон +2,074.

12. Лэнс Стролл +2,171.

13. Логан Сарджент +2,173.

14. Юки Цунода +2,291.

15. Валттери Боттас +2,713.

16. Эстебан Окон +2,901.

17. Кевин Магнуссен +3,010.

18. Даниэль Риккардо +3,294.

19. Гуаньюй Чжоу +4,256.

20. Пьер Гасли — нет времени.