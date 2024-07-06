Браун — о недовольстве руководством «Ред Булл»: я не заинтересован в общении с Кристианом

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что не ждёт разговора с главой «Ред Булл» Кристианом Хорнером на тему столкновения болидов Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при Австрии. Ранее Браун рассказал, что он разочаровался в команде «быков», так как руководство поощряет действия Ферстаппена на трассе во время гонки, даже если они противоречат правилам.

«Это задача ФИА. Я не заинтересован в общении с Кристианом», — приводит слова Брауна GPblog.

Напомним, во время гонки Гран-при Австрии между болидами Макса Ферстаппена и Ландо Норриса произошло столкновение. В результате инцидента нидерландцу пришлось заехать в боксы для замены колеса, он получил 10-секундный штраф, а британец был вынужден сойти.