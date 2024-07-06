ФИА не будет менять правила после штрафа Норриса на ГП Австрии

Международная автомобильная федерация (ФИА) не будет вносить изменения в правила, касающиеся нарушений границ трассы, несмотря на недавнюю ситуацию с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. Об этом сообщает Motorsport. Напомним, на Гран-при Австрии на 59-м круге Норрис попытался атаковать Ферстаппена, который был впереди, но британец в очередной раз нарушил пределы трассы и тем самым заработал пятисекундный штраф.

Норрис рассказал, что он попытался совершить обгон, но заблокировал колёса и вылетел за пределы трассы. По мнению Ландо, не следует выдавать штрафы за подобные инциденты, когда пилот пытается атаковать соперника и не извлекает для себя никакой выгоды из нарушения пределов трассы.

В ФИА объяснили, что гонщик «Макларена» получил штраф только потому, что у него уже было три предыдущих нарушения границ трассы, и дали понять, что некорректно менять способ принятия и исполнения решений в середине сезона на основании единичных инцидентов.