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Андреа Кими Антонелли одержал в Сильверстоуне свою первую победу в Формуле-2

Андреа Кими Антонелли одержал в Сильверстоуне свою первую победу в Формуле-2
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Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, одержал свою первую победу в спринтерской гонке Ф-2 сезона-2024 на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Спринт проходил на мокрой трассе. Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, сошёл с дистанции.

Формула-2. Гран-при Великобритании. Спринт:

1. Андреа Кими Антонелли («Према») — 21 круг.
2. Зейн Мэлоуни («Роден») +8.6
3. Габриэл Бортолето («Инвикта») +10.8
4. Куш Майни («Инвикта») +11.2
5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +18.0
6. Джек Кроуфорд (DAMS) +18.7
7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +20.1
8. Роман Станек (Trident) +20.9
9. Тейлор Барнард (AIX Racing) +21.3
10. Ритомо Мията («Роден») +24.2
…18. Оливер Берман («Према») — сошёл с дистанции.

Формула-2 2024. Этап 8, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт (21 круг)
06 июля 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Prema Racing
2
Зейн Мэлоуни
Rodin Motorsport
3
Габриэл Бортолето
Invicta Virtuosi Racing
Комментарии
Новости. Авто
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