Андреа Кими Антонелли одержал в Сильверстоуне свою первую победу в Формуле-2

Юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, для которого это дебютный год в Формуле-2, одержал свою первую победу в спринтерской гонке Ф-2 сезона-2024 на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне. Спринт проходил на мокрой трассе. Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, сошёл с дистанции.

Формула-2. Гран-при Великобритании. Спринт:

1. Андреа Кими Антонелли («Према») — 21 круг.

2. Зейн Мэлоуни («Роден») +8.6

3. Габриэл Бортолето («Инвикта») +10.8

4. Куш Майни («Инвикта») +11.2

5. Франко Колапинто («МП Моторспорт») +18.0

6. Джек Кроуфорд (DAMS) +18.7

7. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +20.1

8. Роман Станек (Trident) +20.9

9. Тейлор Барнард (AIX Racing) +21.3

10. Ритомо Мията («Роден») +24.2

…18. Оливер Берман («Према») — сошёл с дистанции.