Лоусон протестирует актуальный болид «Ред Булл» на фоне слухов о будущем Переса

Резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон протестирует актуальный болид команды RB20 на трассе «Сильверстоун» на следующей неделе, сообщает Motorsport. Новозеландец в четверг, 11 июля, примет участие в так называемом съёмочном дне, в рамках которого можно проехать не более 200 километров.

Стоит отметить, что год назад участие в аналогичном съёмочном дне принял тогдашний резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, и после сильных результатов австралийца руководство «быков» решилось на перестановки в своей младшей команде: Риккардо сменил Ника де Вриса.

Сейчас Лоусон может рассматриваться как кандидат не в младшую команду «РБ», а в основную команду «Ред Булл», где Серхио Перес в последнее время показывает слабые результаты. У мексиканца уже подписан контракт ещё на два сезона, однако на днях стало известно, что «Ред Булл» всё ещё может пересмотреть свои планы и отказаться от соглашения с Серхио.