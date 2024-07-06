Эстебан Окон уже подписал контракт с «Хаасом» — RacingNews365

Французский гонщик Эстебан Окон определился со своим будущим в Формуле-1, утверждает RacingNews365. По данным издания, нынешний пилот «Альпин» уже подписал контракт с американской командой «Хаас». Ожидается, что о соглашении будет объявлено перед летней паузой в Формуле-1.

Считается, что кандидатуру Окона также рассматривали в «Уильямсе» и «Кик-Заубере», однако там ждут решения со стороны Карлоса Сайнса. Таким образом, француз не стал выжидать, в какую команду направится нынешний пилот «Феррари».

Соответственно, Окон станет напарником Оливера Бермана, а нынешний пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался без контракта на 2025 год. Ранее не сообщалось об интересе к датчанину со стороны какой-либо другой команды.