ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эстебан Окон уже подписал контракт с «Хаасом» — RacingNews365

Эстебан Окон уже подписал контракт с «Хаасом» — RacingNews365
Комментарии

Французский гонщик Эстебан Окон определился со своим будущим в Формуле-1, утверждает RacingNews365. По данным издания, нынешний пилот «Альпин» уже подписал контракт с американской командой «Хаас». Ожидается, что о соглашении будет объявлено перед летней паузой в Формуле-1.

Считается, что кандидатуру Окона также рассматривали в «Уильямсе» и «Кик-Заубере», однако там ждут решения со стороны Карлоса Сайнса. Таким образом, француз не стал выжидать, в какую команду направится нынешний пилот «Феррари».

Соответственно, Окон станет напарником Оливера Бермана, а нынешний пилот «Хааса» Кевин Магнуссен остался без контракта на 2025 год. Ранее не сообщалось об интересе к датчанину со стороны какой-либо другой команды.

Материалы по теме
Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?
Рейтинг
Кто больше всего достоин попасть в Ф-1 — Антонелли, Лоусон или экс-юниор «Мерседеса»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android