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Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP ГП Германии, Марк Маркес поднялся с 13-го на 6-е

Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP ГП Германии, Марк Маркес поднялся с 13-го на 6-е
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Завершилась спринтерская гонка 11-го этапа MotoGP Гран-при Германии. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин. Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя финишировал третьим. Марк Маркес смог подняться с 13-й позиции на 6-ю.

Напомним, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал палец и получил ушиб грудной клетки в результате падения в 11-м повороте трассы «Заксенринг» во время тренировки в пятницу.

MotoGP. Гран-при Германии. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 20.18,904.
2. Мигель Оливейра («Априлиа») +0,676.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +1,311.
4. Энеа Бастьянини («Дукати») +1,458.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +5,600.
6. Марк Маркес («Дукати») +6,281.
7. Маверик Виньялес («Априлиа») +6,284.
8. Брэд Биндер («КТМ») +9,061.
9. Алекс Маркес («Дукати») +9,201.
10. Марко Бедзекки («Дукати») +10,800.

MotoGP 2024. Этап 11, Хоэнштайн-Эрнстталь, Германия
Гран-при Германии. Спринт
06 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Хорхе Мартин
Ducati
20:18.904
2
Мигель Оливейра
Aprilia
+0.676
3
Франческо Баньяя
Ducati
+1.311
Комментарии
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