Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хорхе Мартин выиграл спринт MotoGP ГП Германии, Марк Маркес поднялся с 13-го на 6-е

Завершилась спринтерская гонка 11-го этапа MotoGP Гран-при Германии. Победителем заезда стал испанец Хорхе Мартин. Действующий чемпион мира итальянец Франческо Баньяя финишировал третьим. Марк Маркес смог подняться с 13-й позиции на 6-ю.

Напомним, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сломал палец и получил ушиб грудной клетки в результате падения в 11-м повороте трассы «Заксенринг» во время тренировки в пятницу.

MotoGP. Гран-при Германии. Спринт:

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 20.18,904.

2. Мигель Оливейра («Априлиа») +0,676.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +1,311.

4. Энеа Бастьянини («Дукати») +1,458.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +5,600.

6. Марк Маркес («Дукати») +6,281.

7. Маверик Виньялес («Априлиа») +6,284.

8. Брэд Биндер («КТМ») +9,061.

9. Алекс Маркес («Дукати») +9,201.

10. Марко Бедзекки («Дукати») +10,800.