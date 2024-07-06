Ферстаппен — о критике в Формуле-1: большинство бывших пилотов — британцы

Нидерландский пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в интервью британскому журналисту Джонатану Макэвою поделился своими мыслями по поводу фанатов и поклонников.

«Я не слушаю, когда кто-то говорит, критикуя меня или поддерживая. Я здесь со своей командой и людьми, которые причастны к моему успеху – это те, кого я слушаю и с кем разговариваю, чтобы судить о своих выступлениях и поступках. Каждый может иметь своё мнение. Это нормально. Но при этом их мнение не будет никак определять, как я проживу свою жизнь на трассе или за её пределами.

От 80 до 85% прессы в Формуле-1 — британские. У вас [англичан] есть довольно доминирующая сила в этом отношении. В глубине души большинство из вас предпочло бы, чтобы их соотечественник преуспел. Или в случае инцидента на трассе с участием английского пилота, прав он или нет, естественно, вы выбрали бы сторону своего соотечественника. Большинство бывших пилотов — британцы, так что, когда читаешь или слушаешь вас, понимаешь, как односторонне вы смотрите», — приводит слова Ферстаппена Daily Mail.