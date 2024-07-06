Квалификация Гран-при Великобритании остановлена из-за вылета Серхио Переса

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Проходящая в Сильверстоуне квалификация Гран-при Великобритании прервана красным флагом из-за вылета «Ред Булл» Серхио Переса.

Мексиканец не справился с управлением, вылетел в гравий и застрял.

Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:

1. Джордж Расселл — 1.37,529.

2. Льюис Хэмилтон +0,035.

3. Ландо Норрис +0,185.

4. Карлос Сайнс +0,610.

5. Макс Ферстаппен +0,864.

6. Шарль Леклер +0,925.

7. Оскар Пиастри +1,125.

8. Фернандо Алонсо +1,411.

9. Серхио Перес +1,755.

10. Нико Хюлькенберг +1,811.

Напомним, действующим победителем этапа в Сильверстоуне является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Великобритании.