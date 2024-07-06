Квалификация Гран-при Великобритании остановлена из-за вылета Серхио Переса

Проходящая в Сильверстоуне квалификация Гран-при Великобритании прервана красным флагом из-за вылета «Ред Булл» Серхио Переса.
Мексиканец не справился с управлением, вылетел в гравий и застрял.
Гран-при Великобритании. Третья свободная практика:
1. Джордж Расселл — 1.37,529.
2. Льюис Хэмилтон +0,035.
3. Ландо Норрис +0,185.
4. Карлос Сайнс +0,610.
5. Макс Ферстаппен +0,864.
6. Шарль Леклер +0,925.
7. Оскар Пиастри +1,125.
8. Фернандо Алонсо +1,411.
9. Серхио Перес +1,755.
10. Нико Хюлькенберг +1,811.
Напомним, действующим победителем этапа в Сильверстоуне является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Великобритании.