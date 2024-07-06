Расселл выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 4-й

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация 12-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Джордж Расселл («Мерседес») 1:25.819
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.171
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.211
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.384
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.418
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.519
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.690
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.766
9. Алекс Албон («Уильямс») +0.821
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.098
Не прошли в третий сегмент:
11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.097
12. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:27.175
13. Юки Цунода («РБ») — 1:27.269
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:27.867
15. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:27.949
Не прошли во второй сегмент:
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:32.431
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:32.905
18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:34.557
19. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:38.348
20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:39.804.
- 6 июля 2024
-
18:42
-
18:36
-
18:16
-
17:20
-
17:17
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:17
-
15:38
-
14:45
-
14:05
-
13:22
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
09:33
-
09:30
-
01:00
-
00:43
-
00:28
-
00:16
- 5 июля 2024
-
23:37
-
23:12
-
22:51
-
22:30
-
21:00
-
20:49
-
20:03
-
19:37
-
19:15