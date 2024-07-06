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«Машина ожила». Расселл отреагировал на победу в квалификации Гран-при Великобритании

«Машина ожила». Расселл отреагировал на победу в квалификации Гран-при Великобритании
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 6 июля, в Сильверстоуне.

«Что за чувство! В начале года я и мечтать не мог о завоевании поула здесь. Первое место у меня, Льюис – второй, Ландо – третий. Невероятно. Это также и заслуга болельщиков, нам отдают так много энергии.

Сейчас машина ощущается хорошо. Она и вправду ожила в квалификации. Как же приятно ездить по этой трассе. Сейчас мы на волне. Восхитительно. Но всё внимание на завтрашнем дне. Мы можем победить в гонке. С Ландо будет тяжело, Макс тоже будет быстр. Я взволнован», — сказал Расселл после выступления.

Напомним, гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 7 июля, начало — в 17:00 мск.

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