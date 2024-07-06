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Норрис: в гонке я дам бой Расселлу и Хэмилтону

Норрис: в гонке я дам бой Расселлу и Хэмилтону
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 6 июля, в Сильверстоуне. Напомним, британец стал третьим.

«Доволен третьим местом. Три британца в топ-3, круто. Хорошие круги от Джорджа и Льюиса, отличная работа. В конце я допустил небольшую ошибку, но третье место — это всё равно хорошо.

Завтра также ожидается дождь, я взволнован. Гонка получится хорошей, я дам бой Джорджу и Льюису. Надеюсь, наша битва удастся, не могу дождаться», — сказал Норрис после выступления.

Напомним, гонка Гран-при Великобритании состоится завтра, 7 июля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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