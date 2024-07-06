Хэмилтон — о втором месте в квалификации: Джордж смог найти все возможности болида

39-летний британский пилот и семикратный чемпион мира из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон после квалификации поделился комментариями о достигнутых результатах.

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«Во-первых, большое спасибо этой невероятной публике. Я так горжусь тем, что здесь сразу три британца в топ-3 – это невероятно. Огромные поздравления Джорджу – он проделал такую ​​великолепную работу! Мы определённо не ожидали, что в эти выходные окажемся двумя машинами в первом ряду, но это очень важно для нас и для нашей команды. Машина чувствовала себя фантастически!

Машина чувствовала себя великолепно, поэтому главное было просто правильно настроить машину и следить за температурой шин, чтобы найти баланс на меняющихся условиях трассы. Думаю, я смог это сделать. В конечном итоге я чувствую, что не смог полностью раскрыть потенциал настроек, а вот Джордж смог найти все возможности болида. Так что я очень уверен в завтрашней гонке и надеюсь, что в тех условиях, которые у нас есть, мы сможем работать вместе, чтобы удержать Ландо [Норриса] позади», — заявил Льюис в интервью после квалификации.