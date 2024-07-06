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Магнуссен знал имя нового пилота «Хааса» в течение четырёх месяцев

Магнуссен знал имя нового пилота «Хааса» в течение четырёх месяцев
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31-летний датский пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен ответил на вопрос журналистов про подписание контракта американской командой Формулы-1 с 19-летним британским пилотом Оливером Берманом.

«Я знал более-менее эту информацию на протяжении четырёх последних месяцев. Конечно, решение не было принято уже четыре месяца назад, но я знал, что это произойдёт. Так что для меня здесь нет новости (улыбается). Что я могу сказать? Молодой парень воплощает в жизнь свою мечту в Формуле-1. Лично я по-прежнему сосредоточен на Формуле-1, хотя, конечно, есть интересные возможности и за её пределами», — заявил Магнуссен в паддоке журналистам издания Grandprix.

Американская команда Формулы-1 «Хаас» заключила долгосрочный контракт с гонщиком Формулы-2 Оливером Берманом. Об этом официально сообщила пресс-служба команды. Британец, являющийся членом гоночной академии «Феррари», дебютирует в Формуле-1 в качестве основного пилота в сезоне-2025.

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика «Скудерии» Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым. По окончании нынешнего сезона американскую команду покинет немецкий пилот Нико Хюлькенберг.

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