Ферстаппен рассказал о повреждениях машины, с которыми он выступал в квалификации

Нидерландский пилот и трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен после прошедшей квалификации на трассе в Сильверстоуне высказался о проблемах, с которыми столкнулся вместе с коллективом по ходу квалификации.

«Просто не в том месте и не в то время. Мы вышли на круг немного поздно, но не ожидали, что уже во время первого сегмента пойдёт дождь. Я вышел из седьмого поворота, и на моём визоре стали появляться капли дождя. Большинство уже проехали этот участок с дождём, а всем позади меня тоже пришлось сбрасывать скорость. В «Копсе» (поворот на трассе) я осознавал, что пилоты передо мной будут показывать лучшие времена круга.

Когда сидишь в болиде, начинаешь думать, что, возможно, на протяжении всей трассы начинается дождь и пора ускоряться, чтобы показать хорошее время на круге, иначе гарантирован вылет в первом сегменте. Поэтому я постарался сохранить немного скорости. И была уверенность, что я достаточно поднял ногу с педали газа, но уже было так скользко, что пришлось отлавливать машину. Как итог, мне пришлось отвернуть с трассы и проехаться по гравию, стараясь не удариться о стену. Однако результатом стало повреждённое днище болида.

С этого момента команда пыталась выжить. Все внутри нашего гаража проделали огромную работу, пытаясь оптимизировать потери, потому что было видно, как они работали и пытались улучшить каждую мелочь, так как днище болида было в плохом состоянии. Поначалу я был рад попасть в третий сегмент квалификации, потому что машина была далека от своего идеального состояния. Так что я вполне удовлетворён четвёртым местом», — заявил Макс в интервью после квалификации.