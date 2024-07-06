Вязович вышел в лидеры «Шёлкового пути», Николаев уступает мазовцу 14 секунд

Белорусский гонщик Сергей Вязович показал лучший результат по итогам двух спецучастков второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь». В общем зачёте представитель «МАЗ-СПОРТавто» опережает гонщика «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева всего на 14 секунд. Менее трёх минут уступают лидеру ещё два камазовца — Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Результаты второго этапа

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 01:57.34

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:00.25

3. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:01.24

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:01.44

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:03.31

6. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:09.32

7. Юрий Найман («УРАЛ») +00:09.34

8. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:11.39.

«Шёлковый путь». Грузовой зачёт. Генеральная классификация после второго этапа

1. Сергей Вязович («МАЗ») — 02:17.09

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ») +00:00.14

3. Алексей Вишневский («МАЗ») +00:02.08

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ») +00:02.45

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») +00:02.57

6. Юрий Найман («УРАЛ») +00:10.07

7. Богдан Каримов («КАМАЗ») +00:10.31

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ») +00:11.04.