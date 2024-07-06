Перес — о вылете: больно подводить команду, условия застали меня врасплох

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой вылет в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1. Из-за него Перес занял только 19-е место.
«Условия застали меня врасплох. Я пытался прогреть шины, но в девятом повороте, когда я понижал передачу, то заблокировал задние колёса и вылетел с трассы. В итоге я потерял машину и оказался в гравии. Больно, потому что ты таким образом подводишь команду. Очень больно, ведь до этого момента уикенд получался сильным. Мы просто оказались неспособны продемонстрировать темп», — приводит слова Переса Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Джордж Расселл («Мерседес») 1:25.819
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.171
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.211
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.384
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.418
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.519
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.690
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.766
9. Алекс Албон («Уильямс») +0.821
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.098
Не прошли в третий сегмент:
11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.097
12. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:27.175
13. Юки Цунода («РБ») — 1:27.269
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:27.867
15. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:27.949
Не прошли во второй сегмент:
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:32.431
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:32.905
18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:34.557
19. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:38.348
20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:39.804.