Перес — о вылете: больно подводить команду, условия застали меня врасплох

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой вылет в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1. Из-за него Перес занял только 19-е место.

«Условия застали меня врасплох. Я пытался прогреть шины, но в девятом повороте, когда я понижал передачу, то заблокировал задние колёса и вылетел с трассы. В итоге я потерял машину и оказался в гравии. Больно, потому что ты таким образом подводишь команду. Очень больно, ведь до этого момента уикенд получался сильным. Мы просто оказались неспособны продемонстрировать темп», — приводит слова Переса Sky Sports.

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Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Джордж Расселл («Мерседес») 1:25.819

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.171

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.211

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.384

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.418

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.519

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0.690

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.766

9. Алекс Албон («Уильямс») +0.821

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.098

Не прошли в третий сегмент:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27.097

12. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:27.175

13. Юки Цунода («РБ») — 1:27.269

14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:27.867

15. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:27.949

Не прошли во второй сегмент:

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:32.431

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:32.905

18. Эстебан Окон («Альпин») — 1:34.557

19. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:38.348

20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:39.804.