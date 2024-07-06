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Шарль Леклер объяснил 11-е место в квалификации

Шарль Леклер объяснил 11-е место в квалификации
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, монегаск стал только 11-м.

«Сегодня мы проиграли десятую в борьбе за третий сегмент, я впервые выступил с такой конфигурацией машины посуху после влажной третьей практики. У нас возникают трудности с тем, чтобы подстроиться к этапу, но, думаю, это поможет нам в долгосрочной перспективе.

13-й и 15-й повороты я проходил по прямой. У меня было плохое сцепление, большие трудности с балансом на высокой скорости и поворачиваемостью. Думаю, что время круга было преимущественно связано с этим.

Не вдаюсь в подробности, но после Монако мы потеряли темп. Мы изучаем это. Вот почему мы экспериментируем. И мы были правы в решении вернуться к старой версии машины», — приводит слова Леклера F1ingenerale.

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